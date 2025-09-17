APA ots news: Bis zu 160.000 Notebooks für Österreichs Klassenzimmer:...
APA ots news: Bis zu 160.000 Notebooks für Österreichs Klassenzimmer: Bildungsministerium setzt auf CANCOM a+d und Lenovo
Wien (APA-ots) - Im neuen Schuljahr erhalten rund 40.000 Schüler:innen in
ganz
Österreich standardisierte Windows Schulnotebooks. Die Geräte werden
im Rahmen der Endgeräteinitiative des Bildungsministeriums an
Schüler:innen sowohl in der ersten Klasse Mittelschule als auch im
Gymnasium ausgegeben. Dabei trägt das Bildungsministerium den
Großteil der Kosten. Erziehungsberechtigte leisten lediglich einen
einmaligen Eigenanteil von 25 % des Gerätepreises. Unter bestimmten
Voraussetzungen kann dieser Eigenanteil vollständig entfallen - in
diesen Fällen übernimmt das Bildungsministerium die Kosten zur Gänze.
Die Geräteinitiative ist Teil der 2021 gestarteten
Digitalisierungsoffensive zur Schaffung der pädagogischen und
technischen Voraussetzungen für IT-unterstützten Unterricht an den
österreichischen Schulen.
Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH konnte die öffentliche
Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks für
sich entscheiden und wird ein geplantes Abnahmevolumen von
voraussichtlich 160.000 Geräten bis Ende 2028 erfüllen.
Zwtl.: Einheitliche Ausstattung für digitales Lernen
Zum Einsatz in den Schulen in Österreich kommt das Lenovo
Notebook V14 der vierten Generation. Es verfügt über ein 14-Zoll-
Display, einen AMD-Prozessor und Windows 11. Die Ausstattung ist auf
die Anforderungen des Unterrichtsalltags abgestimmt. Die Einhaltung
aller relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards wurde geprüft
und bestätigt. Ergänzt wird das Notebook durch eine 4-jährige
Hardware-Garantie.
Bereits im Schuljahr 2024/25 basierten über 50 % der eingesetzten
Schulgeräte auf Windows-Systemen. Seit 2024 liefert CANCOM a+d auch
die Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Die
standardisierten Schulnotebooks und -Tablets, kombiniert mit den
umfassenden CANCOM-Dienstleistungen, gewährleisten eine einheitliche
technologische Ausstattung für alle Schüler:innen und ermöglichen ein
unterbrechungsfreies Arbeiten. Diese Lösung erleichtert außerdem die
nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen,
unterstützt den reibungslosen Einsatz digitaler Lernsysteme und
fördert die effiziente Umsetzung pädagogischer Konzepte.
Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 startet
wenige Wochen nach Schulbeginn direkt an den Schulstandort. Diese
werden dort dann entsprechend an die Schüler:innen verteilt.
"Zeitgemäße Bildung braucht moderne Geräte und verlässliche
Partner. Als langjähriger Digitalisierungspartner im Bildungsbereich
unterstützen wir österreichweit Organisationen und Initiativen, um
die digitale Bildung in Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Mit
unseren Schulnotebooks und -Tablets von Lenovo sowie als
autorisierter Lenovo-Service-Partner setzen wir uns aktiv für den
nachhaltigen Erfolg der Bildungsinitiative ein. Wir sorgen für einen
reibungslosen und unkomplizierten Ablauf und für eine verlässliche
Betreuung aller Schulen, Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen, so
Paul Suppan, Geschäftsführer CANCOM a+d IT Solutions.
Zwtl.: Online-Service-Portal für Eltern, Schüler:innen und
Lehrer:innen
Für die Abwicklung von technischen Problemen und Defekten stellt
CANCOM a+d ein eigenes Schulnotebook-Service-Portal zur Verfügung.
Die User:innen erhalten wichtige Tipps zum Self-Service oder melden
Reparaturen unkompliziert online an. Bei Bedarf erhalten sie eine
spezielle Rückversandbox zur kostenfreien Einsendung des Geräts. Die
Geräte-Reparatur oder der Geräte-Tausch erfolgt durch CANCOM a+d als
autorisierten Lenovo Service Provider am Standort in Brunn am
Gebirge. Als führender Anbieter digitaler Arbeitsplatzlösungen
verfügt CANCOM a+d über ein österreichweites Servicenetz - und
garantiert damit österreichweiten Support.
"Mit unserem bewährten 360-Grad-Ansatz im Endgeräte-Service -
bestehend aus einem zentralen Online-Portal und einem eigenen Lenovo-
Repair-Center in Österreich - bietet CANCOM a+d eine strukturierte
und effiziente Lösung für schnelle Unterstützung im Bedarfsfall",
erklärt Patricia Herricht, Key Account Managerin Public bei CANCOM a+
d IT Solutions.
Über CANCOM in Österreich: Als führender Digital Business
Provider begleitet CANCOM Unternehmen, Organisationen und den
öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und
Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als
auch Workplace Solutions, datenbasierte Digital Solutions, Managed
Services sowie Cloud Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie
begleiten wir die Digitale Evolution unserer Kunden und unterstützen
sie dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür bieten wir ein ganzheitliches
Portfolio für alle IT- und Business-Anforderungen. Die über 5.600
Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe mit rund 80
Standorten in der DACH-Region, Belgien, der Slowakei, Rumänien und
Tschechien sowie ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten
Marktpräsenz und Kundennähe. CANCOM erwirtschaftete 2024 einen
Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Jutta Hanle
VP Marketing & Corporate Communications
CANCOM Austria AG
Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich
+43 50 822 5787
jutta.hanle@cancom.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1000841/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0107 2025-09-16/12:45