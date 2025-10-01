GNW-News: Verbinden Sie sich mit Freunden und Familie in LEGO(R) Party! Ab sofort erhältlich!
^LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entwickler SMG Studio, die LEGO
Gruppe und Fictions haben ihr äußerst unterhaltsames Multiplayer-Partyspiel
LEGO® Party! auf Steam für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 (PS5(TM)),
PlayStation®4 (PS4(TM)) und Nintendo Switch(TM) veröffentlicht. Die Retail-Edition ist
ab sofort unter https://legoparty.iam8bit.com und bei teilnehmenden Händlern für
Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, parallel zur
digitalen Veröffentlichung. Darüber hinaus erhalten alle, die die Retail Edition
vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.
Fans können sich nun auf eine Vielzahl spannender Features freuen, darunter
unzählige Anpassungsmöglichkeiten für Minifiguren, beeindruckende Challenge
Zones mit LEGO-Thema, 60 actiongeladene Minispiele und vieles mehr. Das Ziel ist
es, die meisten Goldenen LEGO-Steine zu sammeln und der ultimative LEGO
Party! Champion zu werden.
Entdecken Sie Ihre Wettbewerbsseite und tauchen Sie ein in das Minispiel-Chaos
mit riesigen Außerirdischen, Regenbogen-Einhörnern, die neue Kraft verleihen, in
Lava gebratenen Truthähnen vom Spieß und vielem mehr, alles im neuesten LEGO
Party! Trailer hier zu sehen: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU
LEGO Party! ist ein Partyspiel für bis vier Spieler, das anders als gewöhnlich
aufgebaut ist! Treten Sie gegen Ihre Freunde in ausgefallenen Challenge Zones
und 60 unterhaltsamen Minispielen aus Ihren bevorzugten LEGO Sets wie LEGO
Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® und weiteren an. Treffen Sie sich mit Ihren
Freunden online oder versammeln Sie sich auf der Couch für einen LEGO Party!
Spieleabend. Mit mehreren Spielmodi und zahlreichen Minifiguren, die
freigeschaltet werden können, verfügen Sie über alle Bausteine, um die
ultimative Party zu gestalten! Fordern Sie Spieler aus nah und fern heraus,
passen Sie Ihre Spielfigur an und treten Sie in einer Vielzahl von spannenden
Minispielen an, um so viele Goldene Steine wie möglich zu sammeln! Aber seien
Sie vorsichtig und achten Sie auf Monster, Fallen und fliegende Truthähne auf
Ihrem Weg, der nächste Star der LEGO Party! zu werden.
Für alle aktuellen Informationen zum Spiel folgen Sie bitte LEGO Party!
unter: http://www.legoparty.com (http://www.legoparty.com/)
Der Launch-Trailer ist hier verfügbar: Link (https://youtu.be/d6jc4BhM-kU)
Assets können hier heruntergeladen werden: Link
(https://www.dropbox.com/scl/fo/ue6bntjynh65o3wkux6nk/ACxrmG_lrlct3qBW-
JgV9zw?rlkey=r4vpyrpniofc64ksnho5ay2h3&st=6f4iv4og&dl=0)
Über Fictions
Zu Beginn des Jahres 2025 schlossen sich 27 Personen zusammen, um Fictions zu
gründen. Wir sind eine Gruppe von Spieleentwicklern und Gestaltungsfachleuten,
die Spiele sowie die kreativen Köpfe dahinter unterstützen und fördern. Wir
legen größten Wert auf Qualität, Innovation und Erlebnisse, die Ihrer wertvollen
Freizeit gerecht werden. LEGO Party! und?Beast of Reincarnation" sind die
ersten Titel in unserem wachsenden Sortiment, weitere Projekte werden in Kürze
angekündigt.
Für die neuesten Informationen zu Fictions besuchen Sie
bitte https://fictions.com (https://fictions.com/) oder folgen Sie uns
auf TikTok (https://www.tiktok.com/@fictions_inc), Instagram
(https://www.instagram.com/fictionsinc), YouTube
(https://www.youtube.com/@fictionsinc), X (https://x.com/fictionsinc)
und Discord (https://discord.gg/fictionsinc).
Über SMG Studio
SMG Studio (https://www.smgstudio.com/), ein Unternehmen von dentsu, entwickelt
seit 2013 Spiele mit Schwerpunkt auf Humor und einzigartigen Mechaniken für alle
Bildschirme. Dank unseres internen D.A.F.U.Z.-Systems sind die Spiele von SMG
Dynamic, Addictive, Fun, Unique und Zany (dynamisch, fesselnd, unterhaltsam,
einzigartig und originell). SMG ist bekannt für Titel wie Moving Out 1 & 2,
Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift und One More Line. Es
hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien mit weiteren Niederlassungen in
Melbourne, Brisbane und Los Angeles, Kalifornien.
LEGO Party! war für das Team ein wahr gewordener Traum, der dank der
Unterstützung von VicScreen, Screen NSW und Screen Queensland verwirklicht
werden konnte.
Weitere Informationen finden Sie unter www.smgstudio.com
(http://www.smgstudio.com/)
Über die LEGO Gruppe
Die Mission der LEGO Gruppe ist es, die Konstrukteure von morgen durch die Kraft
des Spielens zu inspirieren und zu fördern.
Das LEGO System in Play, das auf LEGO-Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und
Fans, alles zu bauen und umzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO
Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Der
Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern?LEg GOdt" ab, was?gut
spielen" bedeutet.
Heute ist die LEGO Gruppe nach wie vor ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in
Billund. Die Produkte werden jedoch mittlerweile in mehr als 120 Ländern
weltweit vertrieben.
Weitere Neuigkeiten von der LEGO Gruppe, Informationen zu unserer finanziellen
Performance und unserem Engagement im Bereich der unternehmerischen
Verantwortung finden Sie unter www.LEGO.com/ (https://www.lego.com/aboutus).
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d6e735-1672-408c-ab86-
7317db9a4be4
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/180409b2-1136-4498-a22b-
c7092c5f8bec
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fff61c0a-
16aa-410e-923e-3ff08aa39669
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b214dfac-45cd-41c6-b178-
e99d398e235c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9af7f92-52f3-44a2-b1db-
2bf4543aadc1
