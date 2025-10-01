GNW-News: Verbinden Sie sich mit Freunden und Familie in LEGO(R) Party! Ab sofort erhältlich!

^LOS ANGELES, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entwickler SMG Studio, die LEGO

Gruppe und Fictions haben ihr äußerst unterhaltsames Multiplayer-Partyspiel

LEGO® Party! auf Steam für PC, Xbox Series X|S, Xbox One , PlayStation®5 (PS5(TM)),

PlayStation®4 (PS4(TM)) und Nintendo Switch(TM) veröffentlicht. Die Retail-Edition ist

ab sofort unter https://legoparty.iam8bit.com und bei teilnehmenden Händlern für

Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, parallel zur

digitalen Veröffentlichung. Darüber hinaus erhalten alle, die die Retail Edition

vorbestellt haben, einen Download-Code für fünf einzigartige LEGO Minifiguren.

Fans können sich nun auf eine Vielzahl spannender Features freuen, darunter

unzählige Anpassungsmöglichkeiten für Minifiguren, beeindruckende Challenge

Zones mit LEGO-Thema, 60 actiongeladene Minispiele und vieles mehr. Das Ziel ist

es, die meisten Goldenen LEGO-Steine zu sammeln und der ultimative LEGO

Party! Champion zu werden.

Entdecken Sie Ihre Wettbewerbsseite und tauchen Sie ein in das Minispiel-Chaos

mit riesigen Außerirdischen, Regenbogen-Einhörnern, die neue Kraft verleihen, in

Lava gebratenen Truthähnen vom Spieß und vielem mehr, alles im neuesten LEGO

Party! Trailer hier zu sehen: https://youtu.be/d6jc4BhM-kU

LEGO Party! ist ein Partyspiel für bis vier Spieler, das anders als gewöhnlich

aufgebaut ist! Treten Sie gegen Ihre Freunde in ausgefallenen Challenge Zones

und 60 unterhaltsamen Minispielen aus Ihren bevorzugten LEGO Sets wie LEGO

Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO® und weiteren an. Treffen Sie sich mit Ihren

Freunden online oder versammeln Sie sich auf der Couch für einen LEGO Party!

Spieleabend. Mit mehreren Spielmodi und zahlreichen Minifiguren, die

freigeschaltet werden können, verfügen Sie über alle Bausteine, um die

ultimative Party zu gestalten! Fordern Sie Spieler aus nah und fern heraus,

passen Sie Ihre Spielfigur an und treten Sie in einer Vielzahl von spannenden

Minispielen an, um so viele Goldene Steine wie möglich zu sammeln! Aber seien

Sie vorsichtig und achten Sie auf Monster, Fallen und fliegende Truthähne auf

Ihrem Weg, der nächste Star der LEGO Party! zu werden.

Für alle aktuellen Informationen zum Spiel folgen Sie bitte LEGO Party!

unter: http://www.legoparty.com (http://www.legoparty.com/)

Der Launch-Trailer ist hier verfügbar: Link (https://youtu.be/d6jc4BhM-kU)

Assets können hier heruntergeladen werden: Link

(https://www.dropbox.com/scl/fo/ue6bntjynh65o3wkux6nk/ACxrmG_lrlct3qBW-

JgV9zw?rlkey=r4vpyrpniofc64ksnho5ay2h3&st=6f4iv4og&dl=0)

Über Fictions

Zu Beginn des Jahres 2025 schlossen sich 27 Personen zusammen, um Fictions zu

gründen. Wir sind eine Gruppe von Spieleentwicklern und Gestaltungsfachleuten,

die Spiele sowie die kreativen Köpfe dahinter unterstützen und fördern. Wir

legen größten Wert auf Qualität, Innovation und Erlebnisse, die Ihrer wertvollen

Freizeit gerecht werden. LEGO Party! und?Beast of Reincarnation" sind die

ersten Titel in unserem wachsenden Sortiment, weitere Projekte werden in Kürze

angekündigt.

Für die neuesten Informationen zu Fictions besuchen Sie

bitte https://fictions.com (https://fictions.com/) oder folgen Sie uns

auf TikTok (https://www.tiktok.com/@fictions_inc), Instagram

(https://www.instagram.com/fictionsinc), YouTube

(https://www.youtube.com/@fictionsinc), X (https://x.com/fictionsinc)

und Discord (https://discord.gg/fictionsinc).

Über SMG Studio

SMG Studio (https://www.smgstudio.com/), ein Unternehmen von dentsu, entwickelt

seit 2013 Spiele mit Schwerpunkt auf Humor und einzigartigen Mechaniken für alle

Bildschirme. Dank unseres internen D.A.F.U.Z.-Systems sind die Spiele von SMG

Dynamic, Addictive, Fun, Unique und Zany (dynamisch, fesselnd, unterhaltsam,

einzigartig und originell). SMG ist bekannt für Titel wie Moving Out 1 & 2,

Death Squared, SP!NG, RISK: Global Domination, Thumb Drift und One More Line. Es

hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien mit weiteren Niederlassungen in

Melbourne, Brisbane und Los Angeles, Kalifornien.

LEGO Party! war für das Team ein wahr gewordener Traum, der dank der

Unterstützung von VicScreen, Screen NSW und Screen Queensland verwirklicht

werden konnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.smgstudio.com

(http://www.smgstudio.com/)

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, die Konstrukteure von morgen durch die Kraft

des Spielens zu inspirieren und zu fördern.

Das LEGO System in Play, das auf LEGO-Steinen basiert, ermöglicht es Kindern und

Fans, alles zu bauen und umzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO

Gruppe wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen in Billund, Dänemark, gegründet. Der

Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern?LEg GOdt" ab, was?gut

spielen" bedeutet.

Heute ist die LEGO Gruppe nach wie vor ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in

Billund. Die Produkte werden jedoch mittlerweile in mehr als 120 Ländern

weltweit vertrieben.

Weitere Neuigkeiten von der LEGO Gruppe, Informationen zu unserer finanziellen

Performance und unserem Engagement im Bereich der unternehmerischen

Verantwortung finden Sie unter www.LEGO.com/ (https://www.lego.com/aboutus).

