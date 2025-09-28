APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 2. Quartal um 4%

Seit dem Vergabestopp durch die FMA im Jahr 2008 sind Franken-

und Yen-Kredite von Privaten um 91% gefallen

Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an

private

Haushalte ist im zweiten Quartal wechselkursbereinigt um 4% gesunken

und liegt damit nurmehr bei 5,63 Milliarden. Das sind 3,2% aller

Kredite an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der

aktuellen Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu

FX-Krediten hervor.

Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst

2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 43,7

Mrd. oder 91% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 2006

haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32%) in

Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese

Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen

Bankensektor.

Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (98,8%) lauten auf Schweizer

Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der Wechselkurs

der Schweizer Währung pendelte im 2. Quartal rund um 0,9347 zum Euro.

Seit Anfang des Jahres 2008 hat der Schweizer Franken um 77%

aufgewertet.

Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA

überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die

Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindestens jährlich

das Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese

Gesprächsangebote sollten von Kreditnehmer:innen unbedingt

wahrgenommen werden.

Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und die

damit verbundenen Risiken finden Sie hier. Die FMA-Mindeststandards

zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen.

