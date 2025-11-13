APA ots news: FMA veröffentlicht Bericht zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft 2025

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute

ihren

jährlichen Bericht zur Lage der österreichischen

Versicherungswirtschaft veröffentlicht. Der Bericht analysiert die

Entwicklungen, Herausforderungen und Risiken des Sektors und gibt

einen Überblick über die Stabilität und Resilienz der Branche.

Highlights im Überblick (Werte per 30. Juni 2025):

-

Solvenzquote (Median): 264 % (Vorjahr 253 %)

-

Verwaltetes Vermögen: 130,2 Mrd. (+3,7 % ggü. Vj.)

-

Asset Allokation:

-

Anleihen-Anteil sinkt auf 34% (2025) von 46% (2019)

-

Illiquide Anlagen (Darlehen, Immobilien, Beteiligungen) steigen

auf 41% (2025) von 28% (2019)

-

Finanzsektor-Exposure:

-

Die Verflechtung mit dem Finanzsektor hat in den vergangenen 10

Jahren abgenommen

Die Versicherungsunternehmen zeigen sich laut FMA weiterhin gut

kapitalisiert. Die Solvenzquote liegt zum Stichtag 30. Juni 2025 bei

durchschnittlich 264% und damit deutlich über dem europäischen

Durchschnitt. Das verwaltete Vermögen ist auf 130,2 Mrd. gestiegen,

ein Plus von 3,7% gegenüber dem Vorjahr.

Allokation der Vermögenswerte

Die Allokation der Vermögenswerte hat sich in den letzten Jahren

markant verschoben. Während sich der in Staats- und

Unternehmensanleihen veranlagte Anteil von 46% (2019) auf 34% (2025)

verringert hat, ist im selben Zeitraum der Anteil illiquiderer

Anlagen wie Darlehen, Immobilien und Beteiligungen von 28% auf 41%

gestiegen - ein Trend der auch international zu beobachten ist. Das

Wachstum der Veranlagungen in Private Credit und Private Equity rückt

nunmehr stärker in den Fokus der europäischen Aufsichtsbehörden.

Verflechtung mit dem Finanzsektor

Die Verflechtung der österreichischen Versicherungsunternehmen

mit dem Bankensektor - in Krisenzeiten eine mögliche

Ansteckungsquelle - hat in den vergangenen 10 Jahren um etwa ein

Drittel abgenommen. Per 30.6.2025 steht das Banken-Exposure im

Direktbestand 17,2 Mrd. (2016: 24,6 Mrd.), wovon etwa die Hälfte (

8,5 Mrd.) auf österreichische Banken entfällt. Die Allokation ist je

nach Versicherungsunternehmen sehr heterogen.

Der vollständige Bericht ist auf der Website der FMA abrufbar:

Lage der österr. Versicherungswirtschaft - FMA Österreich

