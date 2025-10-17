DAX23.779 -2,0%Est505.578 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,20 -4,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.194 -2,4%Euro1,1701 +0,1%Öl60,45 -0,9%Gold4.338 +0,3%
APA ots news: FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen

17.10.25 10:15 Uhr

Wien (APA-ots) - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen

Makrobericht

zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der

Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und

Risikolagen im Pensionskassensektor dar und beleuchtet Auswirkungen

makroökonomischer, technologischer und klimabezogener Faktoren auf

die Branche.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 verwalteten die acht österreichischen

Pensionskassen Zusagen für über 1,12 Millionen Begünstigte. Das

verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf

insgesamt 28,6 Milliarden.

Mehr als 95% des Vermögens werden über Fonds veranlagt, wobei

der Anteil alternativer Investmentfonds mit 26% über dem europäischen

Durchschnitt (21%) liegt.

Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Liquiditäts-,

Profitabilitäts- und Solvabilitätsrisiken, zu den Auswirkungen des

Klimawandels sowie zur Umsetzung der neuen Anforderungen der DORA-

Verordnung im Bereich der digitalen Resilienz.

Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der FMA

unter https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der-

oesterreichischen-pensionskassen/ zum Download bereit.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0055 2025-10-17/10:09