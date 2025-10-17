APA ots news: FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen
Wien (APA-ots) - Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen
Makrobericht
zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der
Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und
Risikolagen im Pensionskassensektor dar und beleuchtet Auswirkungen
makroökonomischer, technologischer und klimabezogener Faktoren auf
die Branche.
Zum Stichtag 30. Juni 2025 verwalteten die acht österreichischen
Pensionskassen Zusagen für über 1,12 Millionen Begünstigte. Das
verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf
insgesamt 28,6 Milliarden.
Mehr als 95% des Vermögens werden über Fonds veranlagt, wobei
der Anteil alternativer Investmentfonds mit 26% über dem europäischen
Durchschnitt (21%) liegt.
Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Liquiditäts-,
Profitabilitäts- und Solvabilitätsrisiken, zu den Auswirkungen des
Klimawandels sowie zur Umsetzung der neuen Anforderungen der DORA-
Verordnung im Bereich der digitalen Resilienz.
Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der FMA
unter https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der-
oesterreichischen-pensionskassen/ zum Download bereit.
