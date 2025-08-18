APA ots news: Infrastruktur bleibt gefragt.
Kommunalkredit fokussiert auf stabiles Kerngeschäft im Bereich
Infrastrukturfinanzierungen. Marktvolatilität dämpft das
Halbjahresergebnis 2025.
Neugeschäftsvolumen > EUR 630 Mio.
-
Operatives Ergebnis EUR 53,6 Mio.
-
Cost-Income-Ratio verbesserte sich auf 37,9 %
-
Return on Equity nach Steuern 12,1 %
-
Covered Bond Rating verbessert
-
Erfolgreiche Tier II-Anleihe über EUR 150 Mio., 3,6-fach
überzeichnet
-
EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond 2,6-fach überzeichnet
Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat ihre Zahlen für
das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Das Ergebnis spiegelt ein
schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld der ersten sechs Monate
wider, zeigt aber zugleich, dass die Finanzierung essenzieller
Infrastruktur als Kerngeschäft der Bank weiterhin hohe Relevanz hat.
Das Marktumfeld war im ersten Halbjahr 2025 von den Folgen der
Zinswende, geopolitischen Spannungen und regulatorischen
Unsicherheiten geprägt. Die damit einhergehende Volatilität führte zu
Verzögerungen bei Projekten - insbesondere auf Seiten der
Projektträger, die sich angesichts unsicherer Zinsperspektiven und
Förderbedingungen zurückhaltend zeigten - während Überliquidität und
Kapitalzuflüsse aus den USA den Wettbewerb erhöhten. Laut IJGlobal
lag das Finanzierungsvolumen für Infrastruktur- und Energieprojekte
weltweit bei rund 19 % unter dem Vorjahreswert. Auf dem Markt zeigte
sich zudem ein Trend zu Club-Deals mit breiterer Allokation auf
mehrere Finanzierungspartner und kleineren Einzelvolumina.
Zwtl.: Kommunalkredit zeigt sich in schwierigem Umfeld operativ
solide
Auch die kurzfristige Geschäftsentwicklung der Kommunalkredit war
von den fordernden Marktbedingungen beeinflusst. Das operative
Ergebnis lag laut IFRS bei EUR 53,6 Mio. (-14 % vs. H1 2024), der
Return on Equity nach Steuern bei soliden 12,1 %. Während das erste
Quartal verhalten verlief, zog die Pipeline der Kommunalkredit ab Mai
deutlich an.
Kommunalkredit nutzte ihre stabilen Investorenbeziehungen und
eine strategisch gesicherte Liquiditätsposition, um in der
verbesserten Marktdynamik Projekte in mehreren europäischen Ländern
anzustoßen - darunter Datencenter, Onshore-Windkraft-, Photovoltaik-
und Sozialinfrastrukturvorhaben in Deutschland, Italien, den
Niederlanden und Rumänien. Mit über EUR 630 Mio. lag das
Neugeschäftsvolumen im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtmarkts auf
robustem Niveau (H1 2024: EUR 1.042 Mio.).
"2025 ist ein Jahr der Transformation. Dies betrifft uns wie auch
nahezu alle Wirtschaftssektoren. Diese Entwicklung war grundsätzlich
früh erkennbar und wurde offen kommuniziert. Mit unserer Performance
folgen wir unserem Plan, haben unsere Strategie weiterentwickelt,
neue Impulse gesetzt und frühzeitig auf Veränderungen reagiert", so
Interim-CEO Sebastian Firlinger. "Wir haben gezielt in Zukunftsthemen
investiert - darunter in den Ausbau von Beratungs- und Asset-
Management-Aktivitäten sowie in die Weiterentwicklung unserer IT-
Infrastruktur. Auch personell haben wir weitere Future Minds an
Bord geholt."
Zwtl.: Investorenvertrauen und Kapitalbasis weiter gestärkt
Auch auf Investorenseite konnte Kommunalkredit positive Impulse
setzen. Ihr Vertrauen spiegelte sich in mehreren erfolgreichen
Transaktionen wider: Im März hob S&P das Rating für Covered Bonds auf
"AA-/stabil" an. Ebenfalls im März platzierte Kommunalkredit mit EUR
500 Mio. einen Senior Preferred Bond in Benchmark-Format, der 2,6-
fach überzeichnet war. Im Juni folgte eine EUR 150 Mio. Tier II-
Anleihe, die trotz des unmittelbar zuvor ausgebrochenen Israel-Iran-
Konflikts 3,6-fach überzeichnet wurde.
Darüber hinaus beteiligten sich IFC (International Finance
Corporation) und AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) mit
insgesamt EUR 200 Mio. an einer Senior Unsecured Bond-Emission zur
Finanzierung von Infrastrukturprojekten in Mittel- und Osteuropa.
Zum Halbjahresende 2025 lag die Kernkapitalquote bei über 19 %,
das Kernkapital betrug EUR 779,1 Mio. Die erfolgreiche Tier-II-
Emission stärkt die regulatorischen Puffer der Kommunalkredit und
schafft Spielraum für weiteres gezieltes Wachstum in den europäischen
Märkten. Parallel dazu investiert Kommunalkredit in technologische
Modernisierung, den Ausbau der Digitalisierung und die Neuausrichtung
zentraler Prozesse. Erfolge zeigen sich deutlich: Die Cost-Income-
Ratio verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 auf 37,9 % (H1 2024:
39,0 %).
Ab September 2025 übernimmt Jacques Ripoll das CEO-Mandat der
Kommunalkredit. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus leitenden
Positionen bei Crédit Agricole und Banco Santander mit. Seine
Bestellung gilt als strategischer Schritt zur Stärkung der
internationalen Marktpräsenz. Ripoll ergänzt ein Vorstandsteam, das
für Kontinuität und fachliche Tiefe steht: Sebastian Firlinger (CFO,
CRO), John Weiland (CCO) und Nima Motazed (COO) bleiben in ihren
Funktionen und werden den Wachstumskurs gemeinsam mit dem neuen CEO
fortsetzen.
Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der Kommunalkredit ist ab sofort
verfügbar unter https://www.kommunalkredit.at/investor-
relations/finanzberichte
