EUREX/Bund-Future knapp behauptet - Auftragseingänge enttäuschend

07.10.25 08:35 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Vormittagsverlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 8 Ticks auf 128,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,54 Prozent und das Tagestief bei 128,39 Prozent. Umgesetzt wurden rund 17.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,77 Prozent.

Schwache Daten kamen am Morgen bereits aus Deutschland. Der Auftragseingang der Industrie ist im August unerwartet gesunken. Die Bestellungen gingen gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent zurück, Ökonomen hatte einen Anstieg von 1,5 Prozent erwartet. Ohne Großaufträge belief sich der Rückgang sogar auf 3,3 Prozent, "Man geht wohl nicht fehl darin, eine wesentliche Quelle für diese Krise in der Handelspolitik der USA zu suchen", heißt es in einer ersten Einschätzung von Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der LBBW. Aber es gebe vermutlich noch weitere Gründe. Der Rückgang der Aufträge aus dem Euroraum um 3 Prozent spreche Bände. "Wir haben das Jahr 2025 im Prinzip schon abgehakt und hoffen jetzt für die Konjunktur auf 2026", so Niklasch.

October 07, 2025 02:36 ET (06:36 GMT)