DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.782 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1676 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel! Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro

07.10.25 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
63,40 EUR -0,15 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat GEA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
18:06GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12:41GEA HoldWarburg Research
12:36GEA HoldDeutsche Bank AG
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:41GEA HoldWarburg Research
12:36GEA HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18:06GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen