ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat GEA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die vom Maschinenbauer bekannt gegebenen Änderungen in der Organisationsstruktur seien die größten seit 2019, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst nannte sie überraschend, denn es habe keine Anzeichen gegeben, dass eine neue Führungs- und Organisationsstruktur nötig sei, um die operative Effizienz weiter zu steigern. Dabei verwies er auf mehrfach angehobene Gewinnziele durch das Management in den vergangenen Jahren, inklusive des vorzeitigen Erreichens der "Mission 2026", was zur Einführung neuer Ziele für 2030 geführt habe. Ihn interessieren angesichts der Telefonkonferenz am Mittwoch nun unter anderem mögliche Auswirkungen auf finanzielle Entwicklung./rob/ck/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:53 / BST
