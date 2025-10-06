DAX24.384 ±0,0%Est505.618 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,51 +1,8%Gold3.939 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

APA ots news: OeNB: Neuerungen bei SEPA-Überweisungen

06.10.25 09:58 Uhr

SEPA-Echtzeitüberweisungen und IBAN-Namensabgleich ab Oktober

verpflichtend

Wien (APA-ots) - Mit 9. Oktober 2025 gibt es wesentliche Neuerungen für

Wer­bung

den

europäischen Zahlungsverkehr: Ab diesem Tag sind alle Banken und

Zahlungsdienstleister im Euroraum verpflichtet, SEPA-

Echtzeitüberweisungen empfangen und durchführen zu können - und das

ohne zusätzliche Kosten gegenüber herkömmlichen SEPA-Überweisungen.

Automatischer Abgleich von Namen und IBAN vor jeder Überweisung

Ein wichtiges neues Sicherheits-Feature ist auch die

Wer­bung

Empfänger:innen-Überprüfung: Zukünftig wird bei jeder SEPA-

Überweisung - also einer Euro-Überweisung innerhalb des europäischen

Zahlungsraums - vor der Freigabe der Zahlung überprüft, ob der

Empfängername mit dem tatsächlichen Kontoinhaber der IBAN

übereinstimmt. Das gilt sowohl für klassische als auch für

Echtzeitüberweisungen. Damit werden Fehlüberweisungen und

Wer­bung

Betrugsfälle reduziert.

Die Rückmeldung an die Zahler:innen erfolgt in Echtzeit und kann

beispielsweise lauten: "Eingegebener Name stimmt mit dem bzw. der

Kontoinhaber:in überein", "Eingegebener Name stimmt nahezu mit dem

bzw. der Kontoinhaber:in überein" oder "Eingegebener Name stimmt

nicht mit dem bzw. der Kontoinhaber:in überein". Bei einer nahezu

Übereinstimmung wird dem Zahlenden ein Vorschlag für den korrekten

Namen des Kontoinhabers angezeigt. Auch technische Probleme oder

fehlende Unterstützung durch die Empfängerbank werden transparent

kommuniziert. "Der automatische Namensabgleich funktioniert wie ein

Ampelsystem. Bei Grün können sie ganz entspannt überweisen. Bei Rot

sollten Sie das auf keinen Fall tun. Bei Rot geht man auch nicht über

die Straße", empfiehlt Josef Meichenitsch, der für den

Zahlungsverkehr zuständige Direktor in der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB).

Mehr Sicherheit und Transparenz im Zahlungsverkehr

Die verpflichtende Empfänger:innen-Überprüfung stellt einen

wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr dar.

Sie wird kostenlos angeboten und ist über alle Kanäle verfügbar, über

die Zahlungen ausgelöst werden können - vom Onlinebanking bis zum SB-

Terminal.

Die Verordnung, die bereits am 13. März 2024 vom Europäischen

Parlament und dem Rat verabschiedet wurde, verfolgt das Ziel,

Echtzeitüberweisungen als neuen Standard im Zahlungsverkehr zu

etablieren. Geldtransfers sollen künftig rund um die Uhr, an 365

Tagen im Jahr, innerhalb von Sekunden abgewickelt werden.

Ausblick und Empfehlungen

Die Oesterreichische Nationalbank empfiehlt Unternehmen und

Privatkund:innen, sich nochmals vorab mit den neuen Anforderungen

vertraut zu machen. Besonders für Geschäftskund:innen ist es ratsam,

Rechnungen mit korrekt hinterlegten Namen der Kontoinhaber:innen

auszustellen und QR-Codes für Zahlungen zu nutzen, um die

Empfänger:innen-Überprüfung zu erleichtern.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2025-10-06/09:53