APA ots news: UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management...
APA ots news: UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management International
Wien (APA-ots) - Frederik Borgers ist neuer Head of Performance
Management
International in der UNIQA Insurance Group AG. Der 41-Jährige wird in
dieser Funktion das internationale Geschäft im UNIQA Kernmarkt
Zentral- und Osteuropa strategisch steuern. Borgers folgt auf Vinzenz
Benedikt, der nun in Gruppenfunktion die Konzernfinanzen
verantwortet.
UNIQA International Vorstand Wolfgang Kindl hebt Borgers
umfassende Geschäftskenntnisse, seinen kooperativen Führungsstil und
seine nachgewiesene Erfolgsbilanz hervor: " Frederik war maßgeblich
an der Entwicklung unserer gemeinsamen Steuerungs- und
Managementplattform beteiligt und hat seine internationale
Führungskompetenz immer wieder unter Beweis gestellt. Ich bin
zuversichtlich, dass Frederik seine neue Funktion weiterentwickeln
und voranbringen wird." Was den neuen Head of Performance Management
International motiviert? Frederik Borgers : " Mich motiviert, wie wir
mit Daten und Analysen echte Wirkung erzielen - und daraus klare
Impulse für unsere Geschäftsmodelle ableiten. "
Der studierte Versicherungsmathematiker und
Wirtschaftswissenschaftler Frederik Borgers stammt aus Belgien und
war neben Österreich bisher in den Niederlanden, in Tschechien und in
Rumänien beruflich tätig. Seit seinem Einstieg bei UNIQA im Jahr 2012
hat Borgers bereits verschiedene Führungsrollen durchlaufen. Borgers
lebt in Bratislava und kommt bisweilen mit dem Rad zur Arbeit in den
UNIQA Tower.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0054 2025-09-30/09:47