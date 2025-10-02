APA ots news: UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management International

Wien (APA-ots) - Frederik Borgers ist neuer Head of Performance

Management

International in der UNIQA Insurance Group AG. Der 41-Jährige wird in

dieser Funktion das internationale Geschäft im UNIQA Kernmarkt

Zentral- und Osteuropa strategisch steuern. Borgers folgt auf Vinzenz

Benedikt, der nun in Gruppenfunktion die Konzernfinanzen

verantwortet.

UNIQA International Vorstand Wolfgang Kindl hebt Borgers

umfassende Geschäftskenntnisse, seinen kooperativen Führungsstil und

seine nachgewiesene Erfolgsbilanz hervor: " Frederik war maßgeblich

an der Entwicklung unserer gemeinsamen Steuerungs- und

Managementplattform beteiligt und hat seine internationale

Führungskompetenz immer wieder unter Beweis gestellt. Ich bin

zuversichtlich, dass Frederik seine neue Funktion weiterentwickeln

und voranbringen wird." Was den neuen Head of Performance Management

International motiviert? Frederik Borgers : " Mich motiviert, wie wir

mit Daten und Analysen echte Wirkung erzielen - und daraus klare

Impulse für unsere Geschäftsmodelle ableiten. "

Der studierte Versicherungsmathematiker und

Wirtschaftswissenschaftler Frederik Borgers stammt aus Belgien und

war neben Österreich bisher in den Niederlanden, in Tschechien und in

Rumänien beruflich tätig. Seit seinem Einstieg bei UNIQA im Jahr 2012

hat Borgers bereits verschiedene Führungsrollen durchlaufen. Borgers

lebt in Bratislava und kommt bisweilen mit dem Rad zur Arbeit in den

UNIQA Tower.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA

in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

