APA ots news: UNIQA kooperiert mit der Österreichischen Zahnärztekammer

Durch die Vereinbarung wird die Zahnarzt-Suche so einfach wie

nie zuvor

Wien (APA-ots) - UNIQA und die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZÄK)

kooperieren im

Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden

Zahnärztin, einem passenden Zahnarzt in der Nähe zu vereinfachen. "

Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir

mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden

die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie

optimal zu betreuen ", so Hans Aubauer, Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA. Seit 2019 wird das LARA

Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter

ausgebaut, ab sofort umfasst die Datenbank auch Zahnärzt:innen. " Ein

Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche

dar, die LARA Partner:innen in ganz Österreich listet. Neben

Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen können unsere Kund:innen

nun dank der Kooperation mit der Österreichischen Zahnärztekammer

auch Zahnärzt:innen mit den wichtigsten Ordinationsdaten in ihrer

Nähe finden," zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Zahnarzt-Suche ist

sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich.

" Die Kooperation mit UNIQA unterstreicht das Bestreben der ÖZÄK,

ihren Servicecharakter einerseits gegenüber ihren Mitgliedern und

andererseits auch gegenüber den Patient:innen zu stärken. Zudem kann

so die zahnmedizinische Prävention forciert werden," zeigt sich auch

Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der ÖZÄK, erfreut.

Zwtl.: Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung

Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung kann in Kombination mit einer

Sonderklasse-Versicherung nach Unfall und Krankheit abgeschlossen

werden. Versichert sind zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen wie

Mundhygiene und Zahnsteinentfernung, Kieferregulierungen, Zahnersatz

inklusive Implantate, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen sowie

kieferchirurgische Eingriffe, wie etwa Weisheitszahnentfernung oder

Unfallschäden.

Je nach gewählter Variante werden von UNIQA 50 oder 80 Prozent

der Kosten je eingereichter Rechnung ersetzt. Zudem gibt es die Wahl

zwischen einer gleichbleibenden oder einer jährlich steigenden

Jahreshöchstsumme. Die Jahreshöchstsumme ist der maximale Betrag, den

UNIQA pro Kalenderjahr an Kosten übernimmt.

Bildunterschrift :

Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der Österreichischen

Zahnärztekammer, und Dr. Hans Aubauer, Leiter Krankenversicherung der

UNIQA Österreich Versicherungen AG und CEO UNIQA HealthService GmbH,

bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

