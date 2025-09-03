APA ots news: UNIQA kooperiert mit der Österreichischen Zahnärztekammer
Durch die Vereinbarung wird die Zahnarzt-Suche so einfach wie
nie zuvor
Wien (APA-ots) - UNIQA und die Österreichische Zahnärztekammer (ÖZÄK)
kooperieren im
Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden
Zahnärztin, einem passenden Zahnarzt in der Nähe zu vereinfachen. "
Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir
mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden
die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie
optimal zu betreuen ", so Hans Aubauer, Leiter der
Krankenversicherung bei UNIQA. Seit 2019 wird das LARA
Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter
ausgebaut, ab sofort umfasst die Datenbank auch Zahnärzt:innen. " Ein
Kern-Service von LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche
dar, die LARA Partner:innen in ganz Österreich listet. Neben
Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innen können unsere Kund:innen
nun dank der Kooperation mit der Österreichischen Zahnärztekammer
auch Zahnärzt:innen mit den wichtigsten Ordinationsdaten in ihrer
Nähe finden," zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Zahnarzt-Suche ist
sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich.
" Die Kooperation mit UNIQA unterstreicht das Bestreben der ÖZÄK,
ihren Servicecharakter einerseits gegenüber ihren Mitgliedern und
andererseits auch gegenüber den Patient:innen zu stärken. Zudem kann
so die zahnmedizinische Prävention forciert werden," zeigt sich auch
Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der ÖZÄK, erfreut.
Zwtl.: Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung
Die UNIQA Zahnarzt-Versicherung kann in Kombination mit einer
Sonderklasse-Versicherung nach Unfall und Krankheit abgeschlossen
werden. Versichert sind zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen wie
Mundhygiene und Zahnsteinentfernung, Kieferregulierungen, Zahnersatz
inklusive Implantate, Wurzelbehandlungen, Zahnfüllungen sowie
kieferchirurgische Eingriffe, wie etwa Weisheitszahnentfernung oder
Unfallschäden.
Je nach gewählter Variante werden von UNIQA 50 oder 80 Prozent
der Kosten je eingereichter Rechnung ersetzt. Zudem gibt es die Wahl
zwischen einer gleichbleibenden oder einer jährlich steigenden
Jahreshöchstsumme. Die Jahreshöchstsumme ist der maximale Betrag, den
UNIQA pro Kalenderjahr an Kosten übernimmt.
Bildunterschrift :
Dr.in Birgit Vetter-Scheidl, Präsidentin der Österreichischen
Zahnärztekammer, und Dr. Hans Aubauer, Leiter Krankenversicherung der
UNIQA Österreich Versicherungen AG und CEO UNIQA HealthService GmbH,
bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0016 2025-09-02/08:44