Aphelion Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Heute im Fokus

Covestro will sparen. Optimismus bei Trump Media: TMGT-Aktie mit Kurssprung vor TV-Duell mit Biden. Kryptoausverkauf bei Bitcoin, Ether & Co.: Anleger trennen sich von Kryptoanlagen im Miliardenwert. Größter Aktionär trennt sich von Millionen Birkenstock-Aktien. BASF verzichtet auf Investition in indonesisches Nickelprojekt. HORNBACH verdient operativ deutlich mehr. AstraZeneca erzielt Studienerfolg nur bei Blasen- und nicht bei Lungenkrebs.