Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 211,51 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 211,51 USD. Bei 212,31 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,80 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.257.549 Stück gehandelt.

Am 16.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 237,23 USD an. 12,16 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,992 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 214,67 USD.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,27 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 85,78 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

