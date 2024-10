Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 224,85 USD nach oben. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 224,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,29 USD. Zuletzt wechselten 1.256.498 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 237,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 5,51 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 164,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,989 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,99 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 85,78 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

