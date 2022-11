Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,5 Prozent auf 144,42 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 144,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.311 Apple-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. 16,36 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,60 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,38 USD an.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.01.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,23 USD je Apple-Aktie.

