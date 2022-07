Apple Aktie News: Apple tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Apple-Aktie musste um 12.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 143,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 143,22 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 143,54 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 273 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 11,96 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 119,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 179,22 USD.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Apple.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

