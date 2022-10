Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 144,12 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 144,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.030 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 120,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,11 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 82.959,00 USD umgesetzt, gegenüber 81.434,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

