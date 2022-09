Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag fester

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 161,70 EUR zu. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 162,38 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 161,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 29.291 Stück.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 177,11 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD in den Büchern standen.

Am 03.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,09 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

