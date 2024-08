Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag tiefer

Blick auf Apple-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 221,01 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 221,01 USD. Bei 219,70 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,42 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.783.709 Stück gehandelt.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 237,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 164,08 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,76 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,991 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 214,67 USD.

Apple gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 81,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

