Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag auf rotes Terrain

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 155,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 154,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.000 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 10,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,87 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,11 USD aus.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Apple-Aktie belaufen.

