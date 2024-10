Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 230,74 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 230,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 231,31 USD. Bei 228,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.713.383 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2024 bei 237,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,989 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,99 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,40 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 81,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Apple dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

