Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Mittag Boden gut

Um 12:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 167,64 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 167,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.893 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2022 bei 167,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 0,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2021 Kursverluste bis auf 119,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 40,35 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,89 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,10 USD fest.

