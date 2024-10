Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 230,47 USD.

Die Apple-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 230,47 USD abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 230,40 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 231,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.950.809 Apple-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 237,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 164,08 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 40,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,989 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 235,99 USD.

Apple ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81,80 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,71 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter