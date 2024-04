Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Apple

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 170,10 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 170,64 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,50 USD. Bisher wurden heute 1.813.581 Apple-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 162,83 USD. Abschläge von 4,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 200,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,55 USD fest.

