Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 143,26 EUR. Bei 143,96 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 16.712 Stück.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 17,03 Prozent Luft nach oben. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 123,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 27.10.2022 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,23 USD fest.

