Apple Aktie News: Apple zieht am Nachmittag an

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 20.05.2022 16:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 132,32 EUR. Bei 133,00 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.477 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 18,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,78 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Marktforscher: Apples iPhone-Marktanteil in Nordamerika erreicht in Q1 51 Prozent - Apple-Aktie leichter

Apple-Aktie: Abschied vom iPod

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com