Apple Aktie News: Apple am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 20.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 126,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 125,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.727 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 162,88 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,56 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 16,12 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,22 USD je Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97.278,00 USD umgesetzt, gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

QUALCOMM-Aktie letztlich etwas höher: Milliardenstrafe gegen QUALCOMM von EU-Gericht für nichtig erklärt

Apple-Aktie legt zu: Apple schließt Exklusivvertrag mit Major League Soccer

Apple: Bundeskartellamt leitet Untersuchung gegen Werbe-Tracking-Stopper ein - Apple-Aktie in Grün

