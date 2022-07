Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Nachmittag fester

Die Apple-Aktie konnte um 20.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 148,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 148,76 EUR. Bei 147,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 102.922 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. 9,14 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 23,91 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 176,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,13 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images