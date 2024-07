Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple behauptet sich am Freitagnachmittag

Apple im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 217,48 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 217,48 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 219,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,28 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.811.110 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 237,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.07.2024). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 164,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Mit einem Kursverlust von 24,55 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,991 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 212,57 USD angegeben.

Apple gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD – eine Minderung von 4,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,84 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 01.08.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,62 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 letztendlich in Rot

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

NYSE-Handel S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone