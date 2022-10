Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag Verlust reich

Die Apple-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 149,52 EUR ab. Die Apple-Aktie sank bis auf 149,32 EUR. Bei 151,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 117.957 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 13,40 Prozent wieder erreichen. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 123,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 20,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,71 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 27.10.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Apple-Aktie.

