Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Mittag ins Plus

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 152,26 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,94 EUR an. Bei 151,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 72.440 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 162,88 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 6,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2021 (100,58 EUR). Mit einem Kursverlust von 51,38 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 175,33 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.01.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.439,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 123.945,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Apple am 28.04.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com