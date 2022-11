Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Apple-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 139,72 EUR nach. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 138,50 EUR nach. Bei 140,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.888 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Gewinne von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 123,86 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 12,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 173,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,23 USD je Aktie.

