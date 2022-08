Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Um 04:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 159,84 EUR nach oben. Bei 160,66 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 159,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 72.518 Apple-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 7,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 175,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Aktie aus.

