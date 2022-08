Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Das Papier von Apple konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 160,26 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 160,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,68 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.245 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Gewinne von 7,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2021). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 34,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,75 USD für die Apple-Aktie.

Apple gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,09 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

