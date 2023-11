AquaBounty Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Heute im Fokus

Telefonica-Konzern will Ebitda mittelfristig steigern. AUTO1 im 3. Quartal mit überraschendem Gewinn im Tagesgeschäft. Airbnb will Angebote mit Top-Bewertungen prominenter präsentieren. General Motors legt Produktion künftiger Robotaxi-Fahrzeuge auf Eis. Fresenius will Eugin-Gruppe an KKR-Konsortium verkaufen. Heidelberger Druck verdient trotz Umsatzrückgang operativ mehr.