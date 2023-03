Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Montagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,10 SAR zu. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,10 SAR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,00 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.041.418 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,35 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Bei 30,00 SAR erreichte der Anteilsschein am 12.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.11.2022 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,71 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 SAR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 543.712,00 SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 349.950,00 SAR in den Büchern gestanden.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 16.05.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 18.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,79 SAR fest.

