Aramco-Aktie: Höhere Ölpreise lassen Saudi Aramco-Gewinn steigen

Der Nettogewinn von Saudi Aramco kletterte im ersten Quartal 2021 dank steigender Ölpreise gegenüber dem Vorjahresquartal um 30 Prozent von 16,66 Milliarden US-Dollar auf 21,72 Milliarden US-Dollar. Umsatzseitig wies der Ölgigant ein Plus von 20,6 Prozent auf 72,55 Milliarden US-Dollar aus. Daneben will Saudi Aramco 18,76 Milliarden US-Dollar an Dividende ausschütten.

Die Aramco-Aktie wurde zuletzt am saudi-arabischen Markt mit einem Zuschlag von 0,71 Prozent bei 35,65 Saudi-Riyal gehandelt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images