ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie nach Insidertrade

Insider Portfolio

Bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 27.09.2024 wurden bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 27.09.2024. in enger Beziehung tuttisolo UG reduzierte am 27.09.2024 sein Investment in ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktien. tuttisolo UG veräußerte 1.250.000 Aktien zu jeweils 0,50 EUR. An diesem Tag stieg die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 8,80 Prozent auf 0,32 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um Prozent auf EUR nach oben.

Vor dem VXT OhG-Trade wurde die letzte Transaktion am 12.03.2024 verzeichnet. in enger Beziehung, VXT OhG bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt, vergrößerte sein Investment um 20.326 Aktien für jeweils 0,50 EUR.

Redaktion finanzen.net