ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Depot umstrukturiert

So änderte ein Insider seinen Anteil an ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt.

Am 30.01.2025 wurden bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 07.02.2025 über die Transaktion informiert. Kustermann, Karl-Heinz, Aufsichtsrat bei ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 30.01.2025 52.222 Aktien zu jeweils 0,58 EUR los. Die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 35,60 Prozent im Plus bei 0,49 EUR.

Die ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 2,10 Prozent im Minus bei 0,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 4.600 ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-Aktien.

Am 10.01.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt-in enger Beziehung VXT OhG warf 2.352.543 Aktien für je 0,32 EUR aus dem Depot.

Redaktion finanzen.net