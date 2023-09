Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Aroundtown SA. Zuletzt stieg die Aroundtown SA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1,88 EUR.

Die Aroundtown SA-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Aroundtown SA-Aktie bei 1,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,84 EUR. Der Tagesumsatz der Aroundtown SA-Aktie belief sich zuletzt auf 2.938.904 Aktien.

Bei 2,99 EUR markierte der Titel am 16.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,68 Prozent Plus fehlen der Aroundtown SA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,88 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Aroundtown SA-Aktie liegt somit 113,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,14 EUR.

Am 30.05.2023 hat Aroundtown SA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 393,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 402,60 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.11.2023 dürfte Aroundtown SA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Aroundtown SA dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.11.2024 präsentieren.

2023 dürfte Aroundtown SA einen Verlust von -1,289 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

