Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Aroundtown SA gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Aroundtown SA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 1,92 EUR.

Das Papier von Aroundtown SA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 1,92 EUR. In der Spitze legte die Aroundtown SA-Aktie bis auf 1,92 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.159.347 Aroundtown SA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2023 bei 2,99 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aroundtown SA-Aktie somit 36,04 Prozent niedriger. Bei 0,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,23 Prozent könnte die Aroundtown SA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2,14 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aroundtown SA am 30.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Aroundtown SA ebenfalls 0,06 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 402,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 393,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 29.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 27.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,289 EUR je Aroundtown SA-Aktie.

