Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA am Mittag höher

Das Papier von Aroundtown SA legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 0,948 EUR. In der Spitze legte die Aroundtown SA-Aktie bis auf 0,973 EUR zu. Bei 0,893 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Aroundtown SA-Aktie belief sich zuletzt auf 5.370.351 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,421 EUR erreichte der Titel am 31.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 366,154 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aroundtown SA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 0,876 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aroundtown SA-Aktie 7,592 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,53 EUR je Aroundtown SA-Aktie aus.

Aroundtown SA gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 393,70 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 393,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 30.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

Laut Analysten dürfte Aroundtown SA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,713 EUR einfahren.

