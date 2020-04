Atlantic Sapphire AS Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atlantic Sapphire AS Registered hat am 10.04.2020 die Bücher zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Atlantic Sapphire AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,353 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,071 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlantic Sapphire AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 16,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,100 NOK vermeldet. Im Vorjahr waren -1,315 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 58,33 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,77 Millionen NOK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 1,910 NOK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 94,31 Millionen NOK geschätzt.

