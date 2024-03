ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Kursentwicklung

Am dritten Tag der Woche geht es für den ATX Prime erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,04 Prozent höher bei 1.759,48 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 1.758,96 Punkte an der Kurstafel, nach 1.758,76 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1.757,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1.760,58 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,065 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 1.711,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.721,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der ATX Prime 1.548,38 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1.762,53 Punkten. Bei 1.664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 2,52 Prozent auf 6,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 18,89 EUR), Lenzing (+ 0,97 Prozent auf 31,25 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,89 Prozent auf 113,20 EUR) und STRABAG SE (+ 0,63 Prozent auf 39,95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Palfinger (-0,86 Prozent auf 23,00 EUR), PORR (-0,85 Prozent auf 14,08 EUR), Flughafen Wien (-0,79 Prozent auf 50,00 EUR), Addiko Bank (-0,58 Prozent auf 17,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,48 Prozent auf 8,34 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 24,145 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

2024 weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net