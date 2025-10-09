DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,54 -4,3%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.124 -0,9%Euro1,1563 -0,6%Öl65,23 -1,3%Gold3.976 -1,6%
Auch nach Durchbruch bei Friedensverhandlungen Luftangriff in Gaza

09.10.25 22:46 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch nach dem Durchbruch bei den Friedensverhandlungen greift die israelische Armee aus der Luft im Gazastreifen an. Am Abend sei ein Gebäude in der Stadt Gaza angegriffen worden, in dem sich Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas befunden haben sollen, teilte ein Armeesprecher mit. Die Hamas-Kämpfer seien eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten gewesen, hieß es.

Nach palästinensischen Angaben stürzte das Gebäude ein und begrub etwa 40 Menschen unter den Trümmern. Vier Tote seien bislang geborgen worden, hieß es.

Das israelische Kabinett sollte am späten Abend über die erste Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump abstimmen. Die Waffenruhe soll innerhalb von 24 Stunden nach der Billigung durch das israelische Kabinett in Kraft treten./czy/DP/he