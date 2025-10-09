DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Projektverzögerungen

Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt

09.10.25 20:22 Uhr
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick klar gekappt | finanzen.net

Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
42,75 EUR -3,40 EUR -7,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Vorsteuerergebnis dürfte in diesem Jahr nur noch zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen statt der bisher angepeilten 70 bis 90 Millionen Euro, wie Energiekontor am Donnerstag nach Börsenschluss in Bremen mitteilte. Gründe seien Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte. Die Anleger wurden von der Gewinnwarnung kalt erwischt: Die Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um zehn Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

Wer­bung

Zwar könnten die geplanten Kaufverträge für Windparks in mehreren Fällen voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden, die Ergebniswirksamkeit werde zu einem größeren Teil jedoch ins Jahr 2026 fallen, hieß es weiter. Wesentliche Vollzugsbedingungen würden aller Voraussicht nach erst nach dem Jahreswechsel erfüllt.

/men/he

BREMEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Energiekontor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Energiekontor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Energiekontor AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
05.12.2024Energiekontor BuyWarburg Research
13.08.2024Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Energiekontor BuyWarburg Research
20.05.2025Energiekontor BuyWarburg Research
07.04.2025Energiekontor BuyWarburg Research
05.12.2024Energiekontor BuyWarburg Research
13.08.2024Energiekontor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.05.2012Energiekontor haltenÖko Invest
01.09.2008Energiekontor neutralDexia Securities Inc.
20.05.2008Energiekontor haltenÖko Invest
11.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
04.12.2007Energiekontor neutralDexia Securities
DatumRatingAnalyst
01.09.2006Energiekontor verkaufenM.M. Warburg
31.03.2005Energiekontor: SellM.M. Warburg

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Energiekontor AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen