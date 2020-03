S&P halbiert Wachstumsprogose für die Eurozone wegen Coronavirus

Wie die Agentur mitteilte, rechnet sie für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Eurozone von 0,5 Prozent. Bisher war sie von 1,0 Prozent ausgegangen.

"Aktuell sind die Hauptbelastungen des Wachstums die nachlassende externe Nachfrage und die Engpässe in den Lieferketten", sagte Sylvain Broyer, Chefökonom von S&P Global für die Region EMEA. "Aber die Binnennachfrage beginnt sich ebenfalls in Europa abzuschwächen, nicht nur in Italien."

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: STAN HONDA/AFP/Getty Images