Aufschläge in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester

Index-Performance im Blick

Der ATX zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,35 Prozent auf 3.560,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 114,073 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,043 Prozent stärker bei 3.549,80 Punkten in den Montagshandel, nach 3.548,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 3.537,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.564,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, stand der ATX bei 3.535,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, notierte der ATX bei 3.446,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der ATX-Kurs 3.258,65 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 3.598,65 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.305,62 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 2,51 Prozent auf 71,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,16 Prozent auf 20,80 EUR), EVN (+ 1,07 Prozent auf 28,45 EUR), OMV (+ 0,92 Prozent auf 43,66 EUR) und Wienerberger (+ 0,72 Prozent auf 33,42 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-1,53 Prozent auf 17,97 EUR), BAWAG (-1,04 Prozent auf 56,90 EUR), Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,05 EUR), Telekom Austria (-0,37 Prozent auf 7,99 EUR) und Lenzing (-0,33 Prozent auf 30,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 267.088 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 24,267 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. OMV-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,49 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net