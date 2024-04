DAX vorbörslich freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Feiertag in Japan -- Deutsche Bank bildet Milliardenrückstellung wegen Postbank-Rechtsstreit -- Mercedes-Benz, Tesla, GAZPROM im Fokus

Die jüngste Erholungsbewegung setzt sich auch Montag fort. Zum Wochenstart sorgen Verbraucherpreisdaten für April vom Statistischen Bundesamt für Aufmerksamkeit. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate leicht angezogen ist - auf 2,3 von 2,2 Prozent im März. Von Unternehmensseite stehen diese Woche wieder einige Quartalsvorlagen an. Am Montag geht es jedoch noch recht ruhig los, unter anderem legt QIAGEN seine Zahlen vor. Bei den Unternehmen geht es mit der Bilanzsaison weiter. Zum Wochenauftakt legt unter anderem der Diagnostikkonzern Qiagen seine Zahlen für das erste Quartal vor.

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag im Plus eröffnen.

Auch Preisdaten aus den USA trieben die Märkte an. Der PCE-Preisdeflator stieg in der Kernrate um 2,8 Prozent an, was zwar etwas über der Konsensschätzung von 2,7 Prozent liegt. Ein Händler bemerkte jedoch, dass nach den jüngsten Daten viel Schlimmeres befürchtet worden war. Im ersten Quartal zeigte der PCE-Deflator im Verhältnis zum BIP einen Anstieg von 3,7 Prozent. "Trotz aller Erfolgsmeldungen aus den Unternehmen gilt der bange Blick der Investoren weiter dem US-Anleihemarkt", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets laut dpa-AFX.

Auch am Freitag hatten Anleger wieder eine Flut an Quartalszahlen zu verdauen, unter anderem von Microsoft , Alphabet und Snap . Diese wurden von den Anlegern sehr positiv aufgenommen.

Chinas Börsen zeigen am Montag eine festere Tendenz, in Japan wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Tokio wird am Montag nicht gehandelt. Am Freitag ist der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,81 Prozent fester bei 37.934,76 Punkten aus der Sitzung gegangen.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitweise um 0,80 Prozent auf 3.113,29 Punkte zu. um 1,17 Prozent auf 3.088,64 Einheiten zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 1,29 Prozent auf 17.878,13 Einheiten nach oben.

In Japan wird aufgrund der "Goldenen Woche" am Montag und auch an den kommenden Tagen nicht gehandelt, während es an den Börsen in China zum Wochenanfang nach oben geht. Damit setzt sich die Erholungsbewegung auch in der neuen Handelswoche zunähst fort. Zuletzt hatten starke Quartalszahlen einiger US-Konzerne - wie vor allem von Alphabet und Microsoft - bei Anlegern wieder für Kauflaune gesorgt. Ebenso verliehen einige Maßnahme der chinesischen Regierung gegen den schwächelnden Immobiliensektor dem Aktienmarkt Auftrieb. Unterdessen markierte der seit Monaten fallende Japanische Yen am Montag ein neues 34-Jahres-Tief zum US-Dollar.