10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der deutsche Leitindex steht vor einem festeren Handelsstart. Eine Stunde vor Handelsstart wird der DAX vom Broker IG 0,3 Prozent höher gesehen bei 18.220 Einheiten. Die jüngste Erholungsbewegung dürfte sich auch in der neuen Handelswoche also fortsetzen.

2. Börsen in Asien höher, Feiertag in Japan

In Tokio wird am Montag nicht gehandelt. Am Freitag ist der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,81 Prozent fester bei 37.934,76 Punkten aus der Sitzung gegangen.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitweise um 0,80 Prozent auf 3.113,29 Punkte zu. um 1,17 Prozent auf 3.088,64 Einheiten zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 1,29 Prozent auf 17.878,13 Einheiten nach oben.

3. Deutsche Bank: Hohe Rückstellung in Zusammenhang mit Postbank-Rechtsstreit

Die Deutsche Bank bildet aufgrund eines Rechtsstreits zur Übernahme der Postbank eine Rückstellung. Zur Nachricht

4. Mercedes-Benz: US-Justizministerium stellt Ermittlungen zu Dieselemissionen ein

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Mercedes-Benz zufolge seine strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Autohersteller im Zusammenhang mit Dieselemissionen in den USA eingestellt. Zur Nachricht

5. Sixt reduziert Zahl der Elektroautos in der Flotte

Der Autovermieter Sixt reduziert die Zahl seiner Elektroautos. Zur Nachricht

6. Opel macht Fortschritte bei E-Manta

Opel-Chef Florian Huettl treibt die Pläne für einen elektrischen Manta-Nachfolger voran. Zur Nachricht

7. Skoda will auch nach 2035 Verbrenner fertigen

f Der Autohersteller Skoda baut auch nach dem Jahr 2035 Autos mit Verbrennungsmotor. Zur Nachricht

8. US-Behörde prüft Teslas Nachbesserung des 'Autopilot'-Systems

Die US-Verkehrsbehörde hat ein neues Ermittlungsverfahren zu Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" eingeleitet. Zur Nachricht

9. Ölpreise leichter

Die Ölpreise geben zum Wochenstart nach. Ein Barrel WTI-Rohöl kostet zeitweise 83,19 US-Dollar (minus 0,79 Prozent), daneben verliert ein Barrel Brent-Rohöl zwischenzeitlich 0,87 Prozent auf 88,72 US-Dollar.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro zeigt sich am Montagmorgen fester und notiert zeitweise bei 1,0726 US-Dollar.